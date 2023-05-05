Спецоперация 05 мая 2023, 04:31 Боец ВСУ впал в ужас, испугавшись приближения русских солдат — СМИ «РВ»: испугавшийся приближения российских военных, боец ВСУ впал в ужас Официальное интернет-представительство президента Украины

Читать 360tv в

Видеоролик с впавшим в панику украинским солдатом разместили в Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны». На кадрах видно, как боец ВСУ в ужасе вжался в землю, подумав, что его настигли российские военные.

Пробегающий мимо сослуживец стал уговаривать товарища встать и бежать дальше. Паникер не мог поверить, что его догнали не русские солдаты и несколько раз переспросил: «Украина? Украина?». Его с трудом вывели из ступора.

Реклама

Убедившись, что рядом свои, солдат встал и побежал туда, куда указал его товарищ.

Под Угледаром украинские войска предприняли попытку атаковать российские позиции, бои шли несколько часов, сообщили военкоры «Русской Весны». Российская разведка вовремя вскрыла продвижение украинских подразделений, по ним отработала артиллерия, управляемые ракеты и вертолеты.