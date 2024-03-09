Спецоперация 09 марта 2024, 17:51 Боец ВСУ три дня выхаживал взявшего его в плен российского военнослужащего Shot: боец ВСУ три дня выхаживал взявшего его в плен российского солдата

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Боец ВСУ три дня выхаживал раненого российского военнослужащего, ожидавшего эвакуационную группу. Необычную историю опубликовал Telegram-канал Shot.

Подразделение, в состав которого входил Сергей, во время взятия Авдеевки два дня удерживало позицию в здании детсада. Во время обстрела российского военнослужащего ранило в глаз, он получил двойной перелом ноги и травму руки. Сослуживцы сделали ему перевязку и спрятали, попросив дождаться медицинской бригады.

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Через некоторое время Сергей услышал шаги, в ответ на требование назвать позывной прозвучало: «Пожалуйста, не стреляйте». Это был безоружный боец ВСУ Александр. Он согласился сдаться Сергею в плен и три дня, пока медбригада не могла добраться к нему под огнем, отпаивал раненого водой из ближайшей лужи. Набирал ее, рискуя жизнью, — продолжались обстрелы.

«Человек неиспорченный, молодой, ему 25 лет, взяли с остановки его, обучали, закинули на передовую, по его словам, и бросили», — пояснил Сергей.

Прощаясь, военнослужащие пожали друг другу руку. Сергей объяснил ситуацию боевым товарищам.

Ранее Минобороны сообщило, что за неделю с 2 по 8 марта в плен сдались 24 бойца ВСУ.