Спецоперация 11 декабря 2022, 19:51 Боец ВС РФ рассказал о бегстве ВСУ при виде «Терминаторов» РИА «Новости»: страх заставил украинских военных охотиться на российских «Терминаторов» РИА «Новости»

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Вооруженные силы Украины боятся уникальных боевых машин поддержки танков (БМПТ) «Терминатор» и ведут охоту на них. Об этом РИА «Новости» рассказал командир экипажа машины 3-го армейского корпуса Западного военного округа.

Он отметил, что для украинских военных «это незнакомая машина и непонятная».

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«В один из последних выездов был бой, практически блиндаж противника был растоптан, противник бежал при виде „Терминатора“», — поделился собеседник агентства.

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Механик-водитель «Терминаторов» уверен, что ВСУ хотели бы заполучить себе эту технику, поэтому объявили о вознаграждение для тех, кто ее «затрофеит».

Российская машина имеет четыре противотанковые управляемые ракеты, две пушки калибра 30 миллиметров, а также два гранатомета и пулемет. Во время боя первой линией отправляют танки, а за ними следуют БМПТ «Терминаторы».

Российский боец подчеркнул, что танки работают по своим целям, на них стоят оптические прицелы. Когда противник начинает вести огонь, то «Терминатор» подавляет противника и поддерживает пехоту.

Ранее морпехи с позывными Струна и Рокот рассказали, что украинские бойцы использовали тактику «запускания» российских военных в Мариуполе.