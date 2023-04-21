21 апреля 2023, 04:13
Боец «Вагнера» рассказал, как военные в Артемовске перехватывают украинские дроны
Боец «Вагнера»: противодроновые ружья заставляют БПЛА ВСУ часто менять траекторию полета
Украинские военные вынуждены часто менять траекторию полета своих тактических БПЛА из-за большого количества российских противодроновых ружей на линии соприкосновения. Об этом РИА «Новости» рассказал боец ЧВК «Вагнер».
Он подчеркнул, что на линии фронта постоянно работают «птицеловы» — те, кто перехватывают вражеские дроны при помощи спецоружия. Иногда беспилотники залетают в тыл «вагнеровцев», и тогда БПЛА захватывают как трофей, чтобы в дальнейшем использовать в своих интересах.
Реклама
«Бывает, что дроны пролетают к нам в тыл — но в тылу еще проще работать. „Птица“ уже выбраться не может, забираем себе, „перепрошиваем“, потом так же с них летаем», — рассказал боец.
Ранее сообщалось, что группа «Вагнер» в Артемовске перерезала дорогу, по которой снабжалась украинская армия. Ситуация для ВСУ в этом населенном пункте стала еще тяжелее.
Беспилотники
ВСУ
Специальная военная операция РФ на Украине
Артемовск
Реклама
Реклама