Спецоперация 21 апреля 2023, 04:13 Боец «Вагнера» рассказал, как военные в Артемовске перехватывают украинские дроны Боец «Вагнера»: противодроновые ружья заставляют БПЛА ВСУ часто менять траекторию полета РИА «Новости»

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Украинские военные вынуждены часто менять траекторию полета своих тактических БПЛА из-за большого количества российских противодроновых ружей на линии соприкосновения. Об этом РИА «Новости» рассказал боец ЧВК «Вагнер».

Он подчеркнул, что на линии фронта постоянно работают «птицеловы» — те, кто перехватывают вражеские дроны при помощи спецоружия. Иногда беспилотники залетают в тыл «вагнеровцев», и тогда БПЛА захватывают как трофей, чтобы в дальнейшем использовать в своих интересах.

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«Бывает, что дроны пролетают к нам в тыл — но в тылу еще проще работать. „Птица“ уже выбраться не может, забираем себе, „перепрошиваем“, потом так же с них летаем», — рассказал боец.

Ранее сообщалось, что группа «Вагнер» в Артемовске перерезала дорогу, по которой снабжалась украинская армия. Ситуация для ВСУ в этом населенном пункте стала еще тяжелее.