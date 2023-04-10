Спецоперация 10 апреля 2023, 23:28 Боец «Вагнера» рассказал, как Киев бросает на оборону Артемовска новичков без опыта РИА «Новости»: Киев бросает под Артемовск бойцов без подготовки для отвода сил в тыл РИА «Новости»

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Боец «Группы Вагнера» рассказал, как Киев бросает необученных солдат на оборону Артемовска и отводит в тыл основные подразделения. Новичков привозят на позиции ночью, сообщило РИА «Новости».

Вновь прибывшие бойцы без должной подготовки даже не знают, куда отступать при необходимости, поэтому «вылезают в разные стороны». Представитель «Вагнера» уверен, что так ВСУ прикрываю отход основных сил ВСУ в тыл.

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«Такое ощущение, что, может, придерживают передние фланги, пока тылы оттягиваются. Скорее всего, подразделения, которые в городе остались, они просто выходят. Планомерно или нет, непонятно», — заключил собеседник агентства.

Согласно заявлению врио главы ДНР Дениса Пушилина, по состоянию на 10 апреля более 75% Артемовска находится под контролем российских сил. Однако о полном освобождении города говорить пока рано, так как в его западной части идут ожесточенные бои.

Ранее сообщалось, что украинские войска разрушили Артемовск, подорвали здание администрации и сильно повредили центральный район. В городе предстоит много восстановительных работ.