Спецоперация 11 января 2024, 20:10 Боец с позывным Бабка рассказал, как ел снег в окопе с украинским военным Unsplash

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Российский боец Алексей с позывным Бабка несколько дней жил в окопе под Артемовском с украинским военным без воды и еды. Он рассказал Telegram-каналу Mash, как они помогали друг другу.

Алексея ранило в спину и поясницу после штурма опорных пунктов. Он смог доползти до блиндажа, в котором уже находился такой же раненый боец ВСУ. Мужчины выживали вместе без воды, а имевшаяся в запасе еда была соленой и неприятно пахла. Они пили дождевую воду и ели снег. Украинский военный продержался три-четыре дня, и все это время он разговаривал только на своем языке. Россиянин провел в блиндаже 10 дней, после чего его эвакуировали прибывшие туда сослуживцы.

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Бабка уже более двух недель находится на лечении в Москве. По его словам, он будет лежать в столичной больнице еще два месяца.

В середине декабря с российским военным смогла связаться его мать. До этого они не слышали друг друга полтора месяца.