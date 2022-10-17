Боец Росгвардии рассказал об усилении обороны левого берега Днепра | 360°

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Боец Росгвардии рассказал об усилении обороны левого берега Днепра

РИА «Новости»: боец Росгвардии рассказал об усилении обороны левого берега Днепра

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Вооруженные силы России совместно с подразделениями Росгвардии усилили оборону левого берега Днепра на всей линии соприкосновения с украинскими вооруженными формированиями. Об этом рассказал командир одного из подразделений Росгвардии.

В обороне левого берега Днепра особое внимание уделено наиболее уязвимым местам. Один из таких участков — это берег яхт-клуба «Волна» у Энергодара, отметили бойцы. Также, по их словам, это самое узкое место перешейка Каховского водохранилища. В этом месте до противника всего четыре километра через Днепр.

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«По всему левому берегу Каховского водохранилища до Николаево-Криворожского направления выстроена мощная линия глубоко эшелонированной обороны, инженерно-саперными подразделениями подготовлены позиции первой и второй очереди, а также имеется поддержка артиллерии, развернуты системы РЭБ и ПВО», — рассказал в комментарии РИА «Новости» командир одного из подразделений Росгвардии.

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Из американских артиллерийских систем противник ведет регулярный обстрел береговой линии, сообщил собеседник агентства. При этом, противник не считается с тем, что мирные прибрежные дачные поселки оказываются под его ударами.

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