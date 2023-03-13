13 марта 2023, 16:51
Боец разбитого разведбата ВСУ рассказал о «проклятом лесе» под Кременной
The Times рассказала об «измученных» подразделениях ВСУ под Кременной
Российское наступление под Кременной не прекращается ни днем ни ночью. Украинские войска на этом направлении понесли большие потери, а бойцы ВСУ были сильно измотаны. Об этом сообщило издание The Times со ссылкой на выживших украинских военных из 131-го разведывательного батальона ВСУ.
По словам одного из украинских солдат, на этом участке ВС РФ активно используют артиллерию и минометы. Также по несколько раз в день происходят обстрелы, после чего в бой вступает пехота. Сами же бойцы ВСУ называют свои позиции в сосновом бору под Кременной «проклятым лесом».
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Газета также отметила преимущество российской армии в технике. По словам участника сражения, у российских военных огромное количество танков. Поэтому контрнаступление в районе Кременной в ЛНР практически невозможно.
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Ранее офицер украинской 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады Юрий Кочевенко отметил, что у Вооруженных сил Украины практически не осталось возможностей для наступления в направлениях Кременной и Сватова.
Украина
Специальная военная операция РФ на Украине
Кременная
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