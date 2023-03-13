Спецоперация 13 марта 2023, 16:51 Боец разбитого разведбата ВСУ рассказал о «проклятом лесе» под Кременной The Times рассказала об «измученных» подразделениях ВСУ под Кременной РИА «Новости»

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Российское наступление под Кременной не прекращается ни днем ни ночью. Украинские войска на этом направлении понесли большие потери, а бойцы ВСУ были сильно измотаны. Об этом сообщило издание The Times со ссылкой на выживших украинских военных из 131-го разведывательного батальона ВСУ.

По словам одного из украинских солдат, на этом участке ВС РФ активно используют артиллерию и минометы. Также по несколько раз в день происходят обстрелы, после чего в бой вступает пехота. Сами же бойцы ВСУ называют свои позиции в сосновом бору под Кременной «проклятым лесом».

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Газета также отметила преимущество российской армии в технике. По словам участника сражения, у российских военных огромное количество танков. Поэтому контрнаступление в районе Кременной в ЛНР практически невозможно.

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Ранее офицер украинской 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады Юрий Кочевенко отметил, что у Вооруженных сил Украины практически не осталось возможностей для наступления в направлениях Кременной и Сватова.