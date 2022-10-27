Боец отряда «Шторм» раскрыл самую благоприятную погоду для работы разведчиков | 360°

Спецоперация 27 октября 2022, 09:32 Боец отряда «Шторм» раскрыл самую благоприятную погоду для работы разведчиков Боец отряда «Шторм» с позывным «Джинн»: дождь и туман хороши для групп разведки РИА "Новости"

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Дождь и туман помогают боевой работе групп разведки, так как в непогоду не работают технические средства противника. Об этом рассказал боец отряда «Шторм» с позывным «Джинн» РИА «Новости».

«И, скажем так, дождливая и туманная погода нас очень сильно выручает по той причине, что тепловизионные приборы нас не видят», — отметил «Джинн».

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Он обратил внимание, что в непогоду разведчиков не могут засечь приборы ночного видения. Коптеры и дроны тоже не работают.

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По словам разведчика, сложные погодные условия возвращают бойцов к временам Великой Отечественной войны, когда на первом месте был боевой опыт, а не использование технических средств.

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