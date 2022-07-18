Боец Народной милиции ДНР рассказал о своем отношении к вражеским солдатам

Боец Народной милиции ДНР рассказал журналистам РИА ФАН о своем отношении к вражеским солдатам, а также уточнил, кто сейчас находится в окопах Донбасса.

По словам добровольца, он не хочет, чтобы «националисты пришли в его родные города и издевались дальше над родными и близкими».

«Ты знаешь для чего и ради чего туда идешь. Я на своей земле. Я иду дальше, чтобы освобождать свою землю от них. Я не хочу, чтобы националисты пришли в наши города и издевались дальше над нашими родными и близкими. Кто пойдет еще, если не мы? Выбора нет. Конечно, страшно, не боятся только дураки и мертвые. Когда на тебя надеются люди, то боевой дух поднимается», ― сказал доброволец.

Он отметил, что вместе с военнослужащими из ВС РФ, которые также находятся в Донбассе, он и дальше намерен освобождать свою землю от оккупантов.