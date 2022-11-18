Спецоперация 18 ноября 2022, 06:05 Боец Народной милиции ДНР рассказал о ликвидации диверсантов ВСУ под Артемовском Боец Народной милиции ДНР: группу диверсантов ВСУ ликвидировали под Артемовском РИА «Новости»

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Военнослужащие Донецкой Народной Республики уничтожили под Артемовском группу украинских диверсантов, которые сначала согласились сдаться, а потом внезапно кинули в противников гранату. Об этом РИА «Новости» рассказал боец Народной милиции и единственный выживший солдат ВСУ, который все-таки попал в плен.

Донецкий военные с позывным «Байкал» заявил, что диверсантов обнаружили разведчики. Когда украинцы попытались сменить позицию, их накрыл огонь артиллерии. Большинство солдат ВСУ оказались под обломками рядом стоящего здания, но некоторым удалось спастись — они укрылись в бункере.

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Российские бойцы поначалу вели переговоры с украинскими военными, те согласились сдаться. Но они не сложили оружие, а оказали сопротивление, кинув гранату. В итоге удалось спастись лишь одному — рядовому 120-го отдельного разведывательного батальона Владимиру Масюку.

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Сдавшемуся в плен жителю Закарпатской области Украины помогли медики — ему сделали операцию, вытащив осколки из ноги. Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров поделился видео с еще одним украинским пленным.