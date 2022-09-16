Боец ММА Джефф Монсон завершит съемки фильма о преступлениях ВСУ в Донбассе к концу сентября | 360°

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Боец ММА Джефф Монсон завершит съемки фильма о преступлениях ВСУ в Донбассе к концу сентября

Боец MMA Джефф Монсон: фильм о Донбассе «За 8 лет до» будет готов к концу сентября

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После поездки в Россию боец ММА Джефф Монсон начал съемки документального фильма о преступлениях Вооруженных сил Украины в Донбассе и назвал его «За 8 лет до» (8 Years Before). Российско-американский актер и спортсмен сообщил, что картина будет готова к концу сентября.

«Мы уже все отсняли. Может, мы где-то в двух неделях от полного окончания производства», — сказал Монсон РИА «Новости».

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Он напомнил, что главная цель фильма — напомнить людям, что весь мир забыл о народе Донбасса.

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«Россия пришла спасти народ Донбасса», — заключил боец MMA.

Основой для фильма стали кадры из Донецкой и Луганской народных республик и интервью с местными жителями. Они рассказывают об обстрелах, действиях националистов и своем желании жить в мире и спокойствии.

Чемпион мира по бразильскому джиу-джитсу Джефф Монсон приезжал в Россию в начале августа на турнир суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ», который впервые прошел по правилам ММА, а не бокса. Он проиграл бойцу смешанных единоборств Вячеславу Дацику. Перед боем Джефф Монсон признался в любви к России и планах отказаться от американского паспорта. В свое время он помог жителям Донецка и Луганска, принял участие в открытии нескольких российских школ.

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