После поездки в Россию боец ММА Джефф Монсон решил снять документальный фильм о преступлениях Вооруженных сил Украины в Донбассе и назвать его «За 8 лет до» (8 Years Before). Он хочет открыть жителям Запада глаза на истоки конфликта, сообщил телеканал «Звезда».

Основой для фильма станут кадры из Донецкой и Луганской народных республик и интервью с местными жителями. Они расскажут об обстрелах, действиях националистов и своем желании жить в мире и спокойствии.

«Легенда боев без правил сообщил: этим кино он покажет жителям Запада, что конфликт на Украине длится не несколько месяцев, а много лет. И начал его именно киевский режим», — рассказал телеканал.

Чемпион мира по бразильскому джиу-джитсу Джефф Монсон приезжал в Россию в начале августа на турнир суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ», который впервые прошел по правилам ММА, а не бокса. Он проиграл бойцу смешанных единоборств Вячеславу Дацику. Перед боем Джефф Монсон признался в любви к России и планах отказаться от американского паспорта. В свое время он помог жителям Донецка и Луганска, принял участие в открытии нескольких российских школ.