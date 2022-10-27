Боец ЛНР рассказал, как ВСУ расправляется с ранеными военнопленными | 360°

Спецоперация 27 октября 2022, 06:54 Боец ЛНР рассказал, как ВСУ расправляется с ранеными военнопленными Освобожденный из плена боец ЛНР Чупра рассказал, как ВСУ добивают раненых солдат РИА "Новости"

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) стараются не брать в плен раненых бойцов. Они добивают их там, где нашли. Об одном из таких случаев РИА «Новости» рассказал освобожденный военнослужащий ЛНР Александр Чупра.

Его подразделение заняло круговую оборону, но это не помогло. У бойцов кончились боекомплекты, а противник продолжал стрелять. Внезапно огонь стих, украинские военные подошли к позиции, и Александр Чупра решил притвориться мертвым.

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Пришел боец ВСУ, а не нацбатальона, и стал проверять, кто из солдат жив. Он пнул собеседника агентства ногой, тот не шевельнулся, но обман раскрылся — мужчина из-за дождя жмурился. Он попросил оставить себя в живых и поднялся на ноги.

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«В этот момент я вижу, как другого парня, который не возле меня лежал, а в метре от меня — его в голову добили», — сказал он.

То же сделали с другими ранеными. В этом бою в украинский плен попало шестеро. Им завязали руки, лица обмотали скотчем.

Очередной обмен военнопленными произошел между Россией и Украиной. Советник главы ЛНР Анна Сорока рассказала, что переговоры проходят тяжело. Один из освобожденных тоже рассказал ей о том, что бойцы ВСУ добивают раненых, чтобы не тратить силы на их транспортировку.