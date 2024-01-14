Спецоперация 14 января 2024, 12:41 Боец из Бурятии в одиночку обратил в бегство 12 штурмовиков ВСУ Минобороны России: боец из Бурятии выгнал с опорного пункта 12 штурмовиков ВСУ РИА «Новости»

Читать 360tv в

Заместитель командира взвода из Бурятии Иван Калашников в одиночку выгнал с опорного пункта 12 штурмовиков Вооруженных сил Украины. Об этом сообщило Минобороны России.

Боевая группа врага ворвалась на объект российской армии, который защищали шестеро военных, но трое из них были ранены, а двое других охраняли фланги.

Реклама

«Пришлось выйти в открытую, чтобы не дать им высунуться», — рассказал Калашников.

За заслуги боец получил звезду Героя России. Его товарищи получили ордена Мужества.

Танковые экипажи ВС РФ уничтожили позиции Вооруженных сил Украины возле населенного пункта Первомайское. Враг лишился более 10 военнослужащих убитыми и ранеными.

Накануне бывший премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий признал провал контрнаступления ВСУ. Он отметил, что украинская армия «движется в неправильном направлении».

По словам президента Украины Владимира Зеленского, для успешного продвижения ВСУ не хватило контроля над воздушным пространством и вооружений. В зоне боевых действий сложилась непростая обстановка, признал украинский лидер.