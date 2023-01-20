Спецоперация 20 января 2023, 05:20 Боец «Вагнера» показал место ликвидации иностранных боевиков в ДНР Боец «Вагнера» показал место ликвидации боевиков «Грузинского легиона» в ДНР РИА «Новости»

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«Вагнеровцы» ликвидировали на окраинах Артемовска в ДНР боевиков «Грузинского легиона», порядка двух десятков боевиков украинского нацбатальона «Азов»*, а также группу иностранных наемников. Об этом на месте событий рассказал РИА «Новости» боец «Вагнера».

«Здесь (окраина Артемовска — прим. ред.) идут окопы длиною практически в 1,5 километра. Это окопы „азовцев“* и британских наемников», — рассказал боец, показывая место.

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Он отметил, что не может сказать точное количество противников, «но „азовцев“* человек 20 было» и «человек 18» британских наемников.

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В этом районе также держали оборону боевики «Грузинского легиона», добавил один из командиров подразделения «Вагнера».

Боец группы «Вагнер» ранее рассказал, что Киев начал подтягивать тыловые войска в Артемовск. Это происходит из-за нехватки сил украинской стороны на этом участке фронта. На этом направлении ВСУ несут большие потери, отметил боец «Вагнера».

* Националистический полк «Азов» — террористическая организация, запрещена в России.