Спецоперация 27 февраля 2023, 08:22 Боец группы «Вагнер» оценил работу штурмовиков в районе Артемовска РИА «Новости»: штурмовики группы «Вагнер» подрывают дух ВСУ в Артемовске РИА «Новости»

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Штурмовики авиагруппы «Вагнер» продолжают работу в Артемовске, что подрывает моральный дух ВСУ, заявил РИА «Новости» один из бойцов ЧВК. По его словам, летчики очень хорошо делают свою работу, плюс это играет очень большую роль в плане психологического давления на противника.

«Авиация и психологически работает очень хорошо, как и танки», — добавил собеседник агентства.

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Ранее советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что подразделения ЧВК «Вагнер» приблизились к центру Артемовска. Под их огневым контролем находятся уже почти все дороги в город. Однако об оперативном окружении говорить пока не приходится.

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По его словам, противник пытается использовать все возможности для переброски подкрепления. Так, ВСУ прокладывают полевые дороги для доставки техники. Помимо этого, для пополнения запасов они задействуют проезд на город Часов Яр.