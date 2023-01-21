Спецоперация 21 января 2023, 21:30 Боец группы «Вагнера» назвал отличия наемников от солдат ВСУ Боец «Вагнер» объяснил различия в тактике украинских военных и наемников в Артемовске РИА «Новости»

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Наемники, которые принимают участие в боевых действиях на стороне Киева, в отличие от украинских военных, не находятся постоянно на передовых позициях. В связи с этим они там ведут себя «более дерзко». Об этом рассказал в разговоре с РИА «Новости» один из командиров группы «Вагнер» в Артемовске.

Противник, как отметил собеседник агентства, разношерстный.

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«Когда неудобно вести боевые действия, когда грязь по колено, там бедные вэсэушники, а когда удобно и все замерзло — приходят крутые ребята, получают по щам, убегают, и опять же остаются вэсэушники», — рассказал командир.

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В отличие от солдат ВСУ, находящихся на передовых позициях постоянно, наемники, попадая туда, ведут себя более дерзко. Как отметил командир группы «Вагнер», если иностранцы приходят на позиции, они пытаются вести себя более активно, но получают здравый отпор и отступают. Они оставляют на передовой «бедолаг-вэсэушников».

Украинские военные продолжат пытаться удержать Артемовск под своим контролем, но понесут огромные потери в технике и живой силе, предупредил источник агентства Reuters. По его словам, высокопоставленные представители администрации президента США почти уверены в том, что ВС России освободят Артемовск.