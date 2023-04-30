Спецоперация 30 апреля 2023, 06:01 Боец группы «Вагнер» заявил о скором освобождении Артемовска Боец группы «Вагнер»: до полного освобождения Артемовска осталось около 1,5 километра РИА «Новости»

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До полного освобождения Артемовска штурмовикам остается пройти около 1,5 километра по городской застройке. Об этом сообщил боец группы «Вагнер». Его слова привело РИА «Новости».

По его словам, линия фронта все ближе смещается к западным окраинам города.

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«Им (ВСУ — прим. ред.) „от потолка“ если и осталось полтора километра в городе — то крупно повезло. Остается немного застройки, жилого сектора, а дальше идет частный сектор», — сказал боец «Вагнера».

Он также сообщил, что его подразделение взяло штурмом квартал с многоэтажками за железной дорогой, которая на две части разделяет Артемовск. Жилые здания расположены на возвышенности, оттуда солдаты ВСУ вели наблюдение и корректировали огонь по штурмовым группам «Вагнера». Сейчас под контролем украинских силовиков здание мединститута. Оно находится на самой высокой западной точке города.

«Мы взяли плацдарм из девятиэтажек, продавили. Сейчас у нас остался один-единственный прыжок — на медицинский институт, это приоритетная высота здесь, на западе. <…> Мы уже практически все подавили», — добавил боец «Вагнера».

Российские штурмовики ранее ликвидировали группу украинских боевиков в полных костюмах химической защиты на западе Артемовска. Как сообщил Telegram-канал «Военкоры Русской весны», противник занимались установкой контейнеров с неизвестным веществом. Боевиков ВСУ обнаружили с помощью беспилотника. Группа из четырех человек передвигалась по пересеченной местности.