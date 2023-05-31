Спецоперация 31 мая 2023, 08:56 Боец группировки «Юг» сообщил о продвижении российских войск на Донецком направлении Снайпер группировки «Юг»: ВС России идут вперед на Донецком направлении, а ВСУ ошибаются РИА «Новости»

Читать 360tv в

Вооруженные силы России постоянно продвигаются вперед на Донецком направлении, а противник делает множество ошибок. Об этом рассказал снайпер «Южной» группировки войск, написало РИА «Новости».

«По моим ощущениям, как шли вперед, так и идем. Противник, кажется, что просто новый добавляется. Мы его устраняем-устраняем, выводим из строя», — заявил он.

Реклама

По его словам, за ВСУ воюют очень много необученных бойцов, они допускают ошибки. Российская сторона этим пользуется. Снайпер добавил, что его подразделению на Донецком направлении за несколько месяцев удалось уничтожить, в частности, две бронемашины украинцев за счет современной винтовки АСВК с бронебойно-зажигательными патронами.

Также российский боец заметил, что у солдат ВСУ как будто отсутствует временами инстинкт самосохранения. По его мнению, дело может быть в отчаянии или использовании запрещенных веществ.