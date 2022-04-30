Боец ДНР рассказал об американском оружии украинских снайперов на «Азовстали»

Находящиеся на территории завода «Азовсталь» в Мариуполе украинские снайперы используют для прицелов американские тепловизоры. Об этом в беседе с РИА «Новости» рассказал боец Народной милиции ДНР Егор.

Он пояснил, что при помощи высокоточных приборов украинские боевики могут не показывая себя находить цели издалека.

«Эти приборы все у них американские, поэтому конкуренция очень серьезная», — сказал боец и показал добытый тепловизор.

Один раз Егор чуть сам не погиб от пули затаившегося боевика. Но спас бронежилет, в котором до сих пор есть дыра от патрона Lapua Magnum 338-го калибра. Боец подчеркнул, что снайперы знают каждую лазейку на территории завода и внимательно за ними следят.

«Это очень сложно, нам приходится работать в динамике», — подчеркнул боец. Егор рассказал, что присоединился к народному ополчению Донецкой Народной Республики еще в 2014 году. Он стал свидетелем зверств украинских военных в Славянске, которые разрушали город и стреляли по детям.

«Это точно такое же противостояние, как и в Великую Отечественную войну. У них там ценности, идентичные фашистским, нацистской Германии. У нас ценности, идентичные советским. Поэтому параллель можно прямую проводить», — подчеркнул боец.

Оказавшиеся в окружении на территории завода «Азовсталь» боевики националистических батальонов не пытаются прорваться и уйти из Мариуполя. Об этом заявил официальный представитель Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин. По его словам, в подземельях предприятия также скрывается бывший высокопоставленный офицер из Канады.