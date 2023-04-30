Спецоперация 30 апреля 2023, 13:52 Боец ЧВК «Вагнер» рассказал о покидающих позиции иностранных наемниках Боец ЧВК «Вагнер»: наемники в Артемовске заранее покидали позиции при приближении группы РИА «Новости»

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Иностранные наемники в составе ВСУ при приближении бойцов ЧВК «Вагнер» в Артемовске заранее покидали свои позиции, а не стояли насмерть. Об этом РИА «Новости» сообщил один из бойцов ЧВК.

«Местные жители говорят, которых мы освобождаем, что наемники снимаются с позиций, как только линия фронта подходит ближе 500 метров», — рассказал он.

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Боец отметил, что подразделения территориальной обороны и регулярные части ВСУ получили приказ стоять в Артемовске до последнего.

«Но не сказал бы, что они какие-то супервоины, самураи или викинги. Нет, обычные украинцы, которые, грубо говоря, вчера трудились на обычной работе, а сегодня им дали оружие», — добавил представитель «Вагнера».

Ранее стало известно, что штурмовым отрядам до полного освобождения Артемовска осталось пройти около 1,5 километра в пределах плотной городской застройки.