14 февраля 2023, 23:44
Боец ЧВК «Вагнер» рассказал о ежедневной эвакуации мирных жителей из Артемовска
РИА «Новости»: бойцы ЧВК «Вагнер» ночами эвакуируют жителей Артемовска
Бойцы ЧВК «Вагнер» практически каждый день проводят эвакуацию мирных жителей из Артемовска. Об этом РИА «Новости» рассказал один из бойцов группы.
«Практически каждую ночь эвакуируем мирных: детей, стариков выводим. В городе остаются люди. Противник не дает им уезжать», — отметил он.
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Артемовск находится на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка, который является важным транспортным узлом для снабжения ВСУ в Донбассе.
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Основатель группы «Вагнер» Евгений Пригожин заявил об отсутствии предпосылок для окружения украинских боевиков на севере Артемовска. Бизнесмен также опроверг опубликованную информацию о том, что бойцы ЧВК якобы заблокировали 1,5 тысячи украинских военных на севере города.
По мнению основателя ЧВК «Вагнер» освобождение Донецкой и Луганской народных республик может занять еще полтора-два года.
Власти Украины продолжают посылать новые партии мобилизованных, чтобы тем самым компенсировать потери в живой силе. Пленные боевики рассказали бойцам ЧВК «Вагнер», что их забирают прямо на улице по повестке и привозят на фронт.
ВСУ
Специальная военная операция РФ на Украине
Артемовск
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