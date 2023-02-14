Спецоперация 14 февраля 2023, 23:44 Боец ЧВК «Вагнер» рассказал о ежедневной эвакуации мирных жителей из Артемовска РИА «Новости»: бойцы ЧВК «Вагнер» ночами эвакуируют жителей Артемовска РИА «Новости»

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Бойцы ЧВК «Вагнер» практически каждый день проводят эвакуацию мирных жителей из Артемовска. Об этом РИА «Новости» рассказал один из бойцов группы.

«Практически каждую ночь эвакуируем мирных: детей, стариков выводим. В городе остаются люди. Противник не дает им уезжать», — отметил он.

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Артемовск находится на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка, который является важным транспортным узлом для снабжения ВСУ в Донбассе.

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Основатель группы «Вагнер» Евгений Пригожин заявил об отсутствии предпосылок для окружения украинских боевиков на севере Артемовска. Бизнесмен также опроверг опубликованную информацию о том, что бойцы ЧВК якобы заблокировали 1,5 тысячи украинских военных на севере города.

По мнению основателя ЧВК «Вагнер» освобождение Донецкой и Луганской народных республик может занять еще полтора-два года.

Власти Украины продолжают посылать новые партии мобилизованных, чтобы тем самым компенсировать потери в живой силе. Пленные боевики рассказали бойцам ЧВК «Вагнер», что их забирают прямо на улице по повестке и привозят на фронт.