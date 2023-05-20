Спецоперация 20 мая 2023, 17:19 Боец ЧВК «Вагнер» рассказал, как проходили последние бои за Артемовск Боец «Вагнера» назвал дорогу к селу Ивановское финишной прямой перед взятием Артемовска РИА «Новости»

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Дорога к подконтрольному украинским властям селу Ивановское, расположенному в пригороде Артемовска, стала финишной прямой для полного освобождения города. Об этом РИА «Новости» рассказал боец ЧВК «Вагнер».

По его словам, в этом районе шли тяжелые бои, до взятия города оставалось менее километра. Другой боец группы «Вагнера» рассказал, что штурмовой отряд отбил еще один квартал на окраинах Артемовска за последние сутки проведения специальной военной операции. Военный высказал мнение, что украинские силы уже не вернутся на эти позиции.

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Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин 20 мая сообщил, что российские силы полностью взяли Артемовск под свой контроль. Произошло это около полудня. По словам предпринимателя, в городе подразделения будут оставаться еще несколько дней, зачистят его, создадут рубежи обороны и отойдут в полевые лагеря.