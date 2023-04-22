Спецоперация 22 апреля 2023, 07:30 Боец ЧВК «Вагнер» рассказал, что ВСУ бросают много оружия в Артемовске Боец ЧВК «Вагнер»: украинские войска бросают оружие при отступлении из Артемовска РИА «Новости»

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Вооруженные силы Украины при отступлении из Артемовска бросают большое количество оружия. Об этом в беседе с журналистами РИА «Новости» рассказал боец ЧВК «Вагнер».

«Бросают достаточное количество вооружения. Попадается разное», — сказал он.

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По словам военного, среди найденных трофеев были американские пулеметы и боеприпасы. «Вагнеровец» уточнил, что пригодное оружие оставляют и используют российские силы. Он в шутку поблагодарил Украину за «поставки вооружения».

Ранее советник временно исполняющего обязанности главы ДНР Ян Гагин сообщил, что российские силы взяли в котел украинских военных в Артемовске. По его словам, бойцы ЧВК «Вагнер» вышли к дороге, которая связывает город с Часовым Яром, отрезав тем самым ВСУ от снабжения. Однако основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин подчеркнул, что о котле в Артемовске говорить пока рано. При этом он указал, что подразделения противника находятся в оперативном окружении.