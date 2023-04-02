Спецоперация 02 апреля 2023, 10:25 Боец «Азова» признался в осквернении тела российского солдата РИА «Новости»: «азовец» Штукин признался в осквернении тела погибшего российского бойца РИА «Новости»

Читать 360tv в

Попавший в плен бывший солдат «Азова»* Антон Штукин признался корреспонденту РИА «Новости», что осквернил тело погибшего российского бойца самурайским мечом, который украл из частного дома. Перед отступлением он оставил изуродованный труп для устрашения подразделений ВС России.

Штукин не стал отрицать, что совершил «жестокое преступление».

Реклама

«Я позволил себе взять его тело, посадить его на стул и надругаться над ним, вставив в него катану с целью запугивания наступающих сил», — рассказал он.

«Азовец»* добавил, что хотел проткнуть мертвому бойцу живот, но на нем был бушлат. Тогда украинский солдат вставил меч в шею и прокрутил несколько раз, затем воткнул в сердце и оставил там.

Ранее санитар «Азова»* Евгений С. сознался в расстреле мирного жителя Мариуполя, которого принял за корректировщика. Евгений заявил, что даже не задумывался над тем, что делает.

* «Азов» — запрещенная в России украинская националистическая группировка, признана террористической.