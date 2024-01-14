Спецоперация 14 января 2024, 00:08 Боец с позывным Аид рассказал о тактике срывов ротаций ВСУ в зоне СВО Бойцы «Ахмата» выслеживают и ликвидируют боевиков ВСУ при ротациях РИА «Новости»

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Военные группы «Аида» отряда «Охотник» спецназа «Ахмат» каждый день срывают ротации боевиков Украины в Серебрянском лесничестве на Кременском участке линии боевого соприкосновения. Об этом заявил командир группыс позывным Аид в беседе с РИА «Новости».

Расчеты беспилотников спецназа «Ахмат» днем и ночью смотрят за происходящим на участках, на которых неприятель передвигается для замены военных на позициях. Когда российские бойцы находят цель, то вычисляют маршруты боевиков ВСУ и их машин. По транспортным средствам работает артиллерия, а группа «Аида» ликвидирует силовиков, идущих пешком.

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«Придется подойти хотя бы метров на пятьсот до противника, потому что в окопе можно много где спрятаться, и если с большого расстояния работать, можно просто не заметить, кто, откуда и как вылазит. Максимально близко надо подходить», — заявил Аид.

Ранее боец спецназа «Ахмат» заявил, что военные Украины посредством дронов минируют дороги на Кременском участке передовой. По его словам, для этого ВСУ используют сельскохозяйственные беспилотники.