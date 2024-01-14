14 января 2024, 00:08
Боец с позывным Аид рассказал о тактике срывов ротаций ВСУ в зоне СВО
Бойцы «Ахмата» выслеживают и ликвидируют боевиков ВСУ при ротациях
Военные группы «Аида» отряда «Охотник» спецназа «Ахмат» каждый день срывают ротации боевиков Украины в Серебрянском лесничестве на Кременском участке линии боевого соприкосновения. Об этом заявил командир группыс позывным Аид в беседе с РИА «Новости».
Расчеты беспилотников спецназа «Ахмат» днем и ночью смотрят за происходящим на участках, на которых неприятель передвигается для замены военных на позициях. Когда российские бойцы находят цель, то вычисляют маршруты боевиков ВСУ и их машин. По транспортным средствам работает артиллерия, а группа «Аида» ликвидирует силовиков, идущих пешком.
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«Придется подойти хотя бы метров на пятьсот до противника, потому что в окопе можно много где спрятаться, и если с большого расстояния работать, можно просто не заметить, кто, откуда и как вылазит. Максимально близко надо подходить», — заявил Аид.
Ранее боец спецназа «Ахмат» заявил, что военные Украины посредством дронов минируют дороги на Кременском участке передовой. По его словам, для этого ВСУ используют сельскохозяйственные беспилотники.
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Специальная военная операция РФ на Украине
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