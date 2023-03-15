Спецоперация 15 марта 2023, 12:30 Боеприпасы и карты западных инструкторов обнаружили разведчики ЗВО

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Разведчики Западного военного округа нашли в одном из брошенных домов боеприпасы, украинскую военную форму, гранатометы и карты западных инструкторов. Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда».

Бойцы наблюдали за брошенным домом с квадрокоптера, активность рядом с участком вызвала у них подозрения. В ходе обысков в подвале дома разведчики обнаружили автоматы, патроны и документы возможных диверсантов.

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Отмечается, что при входе в помещение бойцы нашли растяжку с гранатой.

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