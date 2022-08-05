Боеприпас ВСУ попал в автобус с пассажирами в Донецке. Погибли три человека

Выпущенный украинскими боевиками боеприпас попал в автобус с пассажирами на пересечении Партизанского и Киевского проспекта Донецка. Об этом сообщил Штаб территориальной обороны ДНР.

По предварительным данным погибли три человека, пятеро получили ранения. Снаряд сдетонировал внутри салона автобуса.

ВСУ несколько дней подряд ведут обстрелы из тяжелого оружия жилых районов Донецка. Только в Куйбышевском районе города ранения получили 14 мирных жителей и погиб один мужчина при подрыве мины «Лепесток».

В ходе обстрела столицы республики одна из мин попала в здание железнодорожного вокзала в Киевском районе. В помещении начался пожар. Огонь распространился на площади в 900 квадратных метров. Только спустя несколько часов спасатели смогли потушить пламя.