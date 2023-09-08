Спецоперация 08 сентября 2023, 10:53 «Блицкриг превратился в блицкрик». Рогов — об итогах контрнаступления ВСУ Председатель движения Рогов: блицкриг ВСУ в Запорожье провалился Министерство обороны Украины

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Украинские войска не смогли прорвать первую линию обороны Вооруженных сил России. Контрнаступление в Запорожской области провалилось, заявил РИА «Новости» председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Боевики, напичканные западной военной техникой, рассчитывали на достижение военной победы в короткие сроки. Но их блицкриг превратился в блицкрик», — сказал он.

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Подразделения Вооруженных сил Украины, по словам Владимира Рогова, не смогли пробить первую линию обороны российской армии в Запорожской области и понесли большие потери. Противник за три месяца под непрекращающимся огнем сумел лишь немного продвинуться в серой зоне и предполье, в то время как ВС России удержали свои позиции.

Контрнаступление ВСУ стартовало в начале июня. В Белом доме заявили, что кампания завершится осенью, ВСУ не смогут продвинуться.