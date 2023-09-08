Спецоперация 08 сентября 2023, 17:02 Блинкена уличили в создании видимости сопротивления ВСУ Экс-разведчик Шаффер: США создают видимость сопротивления ВСУ Министерство обороны Украины

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Соединенные Штаты пытаются создать видимость того, что ВСУ активно сопротивляются российской армии, и тем самым замаскировать их провалы. На это указал бывший разведчик американских ВС Тони Шаффер в эфире Real America’s Voice. Он прокомментировал недавнее объявление госсекретаря США Энтони Блинкена о выделении дополнительной помощи Украине.

«Очевидно, что Блинкен, растрачивающий деньги на контрнаступление, пытается сделать хоть что-нибудь, чтобы прикрыть этот провал ВСУ против России», — констатировал экс-разведчик.

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По его мнению, это вряд ли сработает.

Шаффер назвал «мошенничеством и взяткой» новый пакет военной помощи Украине. Его возмутило, что Соединенные Штаты выделяют все больше денег стране, где увольняют людей из-за коррупции.

При этом накануне стало известно, что страны и институты Евросоюза пообещали Украине в два раза больше денег, чем США. Речь идет о сумме в 130 миллиардов евро.