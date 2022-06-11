Блинкен заявил о проблемах Запада из-за Украины

Последствия ситуации на Украине усугубили ряд проблем Западного полушария, а также повлияли на экономику его стран. Такое заявление сделал госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе пресс-конференции в Лос-Анджелесе.

Кризис на Украине спровоцировал рост цен на топливо, удобрения и продукты питания, отметил Блинкен. Также, по его словам, для производителей усложнился экспорт своих товаров, отметил ТАСС.

Эти факторы накладываются на давние проблемы в регионе, заметил госсекретарь США. Среди них он перечислил усиливающийся климатический кризис, рост случаев насилия, отсутствие безопасности, а также системную коррупцию.

«Все эти факторы заставляют людей в рекордных количествах покидать свои страны в поисках мест, где у них больше шансов обеспечить себя и своих близких», — сказал Блинкен.

Западные страны предупредили, что рано или поздно с Россией придется договариваться. Упорство, с которым вводят санкции, грозит рядом мировых кризисов. Противостояние с РФ в этой сфере уже дало «побочные эффекты», а ситуация начала развиваться по отличному от первоначального сценарию, указала в начале июня газета The Guardian.