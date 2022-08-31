Украина может получить возможность вступить в НАТО еще до завершения спецоперации России, считает украинский вице-премьер Ольга Стефанишина. Политолог Евгений Михайлов заявил «360», что такой поворот событий невозможен.

Далее — прямая речь.

Обещать не значит жениться

Блефом является то, что до окончания спецоперации Украина вступит в НАТО. Президент Украины Владимир Зеленский очень хочет вступить в Североатлантический альянс. Но НАТО его не возьмет.

Европейские партнеры видят, что за государство Украина. Оно абсолютно коррумпировано, не способно вести самостоятельную политику. Европейские партнеры заявляют о скором приеме Украины в НАТО, но обещать не значит жениться

Если представить себе, что Украина становится членом Североатлантического альянса в ускоренном порядке, то это фактически объявление войны России. Тогда Европе придется воевать с нами. Они не сумасшедшие, у них нет на это сил Евгений Михайлов

И Америка на это тоже не пойдет. Им проще использовать этот конфликт с Киевом до последнего украинца. Так что все заявления Зеленского и его соратников являются очередным фейком, чтобы затуманить глаза.

Визит МАГАТЭ на Запорожскую АЭС

Украинская армия продолжает обстреливать Запорожскую АЭС. Россия делает все, чтобы предотвратить катастрофу. ВСУ же не думают о сотнях тысяч возможных погибших и зараженных радиацией землях Румынии, Венгрии, Словакии и других стран Европы. Половина континента будет заражена.

Источник фото: РИА «Новости»

На Украине никогда не думали о гуманности, человечности. Этот режим подлежит уничтожению и трибуналу.

Появилась информация о возможном постоянном присутствие МАГАТЭ на Запорожской АЭС. Но не в интересах Киева такая работа Международного агентства по атомной энергии. Власти Украины продолжают провокации по срыву работы миссии МАГАТЭ. Постоянное присутствие международных наблюдателей может помешать обстрелам ВСУ, если Украина хочет сохранить лицо перед западными партнерами.

Источник фото: РИА «Новости»

Киев сделает все, чтобы обвинить Россию в угрозе Запорожской АЭС. Конечно, МАГАТЭ подвержена влиянию западных партеров и США. Как бы эта миссия не превратилась в покорную миссию ОБСЕ. Будем наблюдать.