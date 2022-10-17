Благодарственные письма от школьников Ленобласти направили участникам СВО | 360°

Спецоперация 17 октября 2022, 23:13 Благодарственные письма от школьников Ленобласти направили участникам СВО

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Около 4 тысяч школьников из Ленинградской области написали письма с благодарностями для участников специальной военной операции. Дети сделали это в рамках акции «Письма солдату». Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу региональной администрации.

Письма солдатам писали во время «Урока мужества». Подростки пожелали военным мужества. Они попросили солдат вернуться с победой. Письма направят на территорию СВО уже в ближайшие дни.

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«Мы вас любим и ждем», — написал один из учеников.

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