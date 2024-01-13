Спецоперация 13 января 2024, 21:45 «Бьют штучно и тучно». На Украине заявили об уничтожении аэродромов страны Экс-советник Кучмы Соскин заявил, что ВС РФ уничтожили аэродромы Украины Pixabay

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Россия уничтожила аэродромы и предприятия военно-промышленного комплекса Украины точечными ракетными ударами. Об этом заявил бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин на своем Youtube-канале.

Соскин заявил, что Россия успешно уничтожает инфраструктуру Украины: под огонь попадают взлетно-посадочные полосы, подстанции и объекты ВПК.

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«Россияне бьют сейчас очень штучно, точно», — констатировал украинец.

Соскин отметил, что даже в сложившихся условиях украинские чиновники продолжают отчитываться об экономическом росте страны. Эксперт подчеркнул, что уничтожены десятки тысяч предприятий, а значительная часть населения уехала.

Ранее Минобороны сообщили об ударе российской армии по складу боеприпасов ВСУ в Харьковской области. В результате украинские боевики лишились артиллерийской системы М777 американского производства, танка, пяти автомобилей и самоходной установки Krab.

За прошлую неделю ВС РФ нанесли 23 групповых удара по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины.