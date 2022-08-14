Бизнесмены Херсонской области предрекли скорое обесценивание гривны

Предприниматели в Херсонской области ищут возможность избавиться от наличной гривны и заменить ее на рубли. Об этом в интервью ТАСС сообщил замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) региона Кирилл Стремоусов.

По его словам, бизнесмены предчувствуют скорое обесценивание украинской валюты. Он отметил, что гривна привязана к курсу доллара.

«Звонят предприниматели — спрашивают, где можно сдать гривну. У нас ее уже многие и принимать не хотят, потому что она все меньше и меньше стоит», — сказал Стремоусов.

Он отметил, что курс гривны к рублю в регионе постоянно снижается, и такая динамика продолжится в ближайшее время. По его словам, если изначально одна украинская монета приравнивалась к двум российским, то сейчас курс 1 к 1,5. Стремоусов отметил, что это еще не минимальная отметка.

По его мнению, о точных сроках полного выхода гривны из оборота в Херсонской области говорить пока невозможно. Стремоусов отметил, что этот процесс должен произойти естественным путем. По его словам, специально изымать украинскую валюту не планируется.