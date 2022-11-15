Спецоперация 15 ноября 2022, 11:29 Бизнесмен Пригожин попросил генпрокурора проверить обстоятельства убийства вагнеровца Нужина Бизнесмен Пригожин попросил проверить факт убийства бывшего бойца ЧВК «Вагнер» Нужина

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Предприниматель Евгений Пригожин попросил генпрокурора России Игоря Краснова провести доследственную проверку «для установления факта и обстоятельств убийства» бывшего бойца ЧВК «Вагнер» Евгения Нужина. Обращение бизнесмена распространила его пресс-служба в Telegram-канале.

Также в сообщении содержится просьба запросить в американских спецслужбах информацию, как Нужин оказался на территории Украины и участвовало ли ЦРУ или другие специальные службы НАТО в его похищении, допросах и казни.

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Ранее, 12 ноября, в интернете распространились кадры, на которых запечатлена якобы казнь пленного сотрудника ЧВК «Вагнер» Евгения Нужина. Перед этим он неоднократно давал интервью украинским СМИ и признавался, что перешел на сторону ВСУ в сентябре. Нужин также заявлял, что в ноябре его кто-то ударил по голове на улице в Киеве, а очнулся он уже в подвале. Ему сообщили, что его будут «судить». В финале появившегося в Сети ролика Нужина бьют кувалдой по голове, примотанной скотчем к столбу. На его лбу лежит кирпич.

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Как указано в письме Пригожина к генпрокурору, на самом деле вагнеровец участвовал в спецоперации в качестве добровольца, а в сентябре его похитили. Бизнесмен предположил, что это могли сделать американские спецслужбы, которые «похищают людей по всему миру и содержат без предъявления обвинений» в секретных тюрьмах, а иногда и убивают. К тому же на заднем плане в некоторых роликах слышны английская речь и ругательства на этом языке, при этом русской речи нет. Более того, цвет кирпича и его серая окантовка «не характерны для России».

«Таким образом, Нужин не похищался сотрудниками ЧВК „Вагнер“, они не участвовали в его казни, если таковая имела место в действительности», — подытожил Пригожин.

Он указал на то, что правила ЧВК «Вагнер» подразумевают отсутствие «жестоких методов и насильственных действий» по отношению к противнику, а вагнеровцы отличаются «отменной дисциплиной».