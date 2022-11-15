15 ноября 2022, 11:29
Бизнесмен Пригожин попросил генпрокурора проверить обстоятельства убийства вагнеровца Нужина
Бизнесмен Пригожин попросил проверить факт убийства бывшего бойца ЧВК «Вагнер» Нужина
Предприниматель Евгений Пригожин попросил генпрокурора России Игоря Краснова провести доследственную проверку «для установления факта и обстоятельств убийства» бывшего бойца ЧВК «Вагнер» Евгения Нужина. Обращение бизнесмена распространила его пресс-служба в Telegram-канале.
Также в сообщении содержится просьба запросить в американских спецслужбах информацию, как Нужин оказался на территории Украины и участвовало ли ЦРУ или другие специальные службы НАТО в его похищении, допросах и казни.
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Ранее, 12 ноября, в интернете распространились кадры, на которых запечатлена якобы казнь пленного сотрудника ЧВК «Вагнер» Евгения Нужина. Перед этим он неоднократно давал интервью украинским СМИ и признавался, что перешел на сторону ВСУ в сентябре. Нужин также заявлял, что в ноябре его кто-то ударил по голове на улице в Киеве, а очнулся он уже в подвале. Ему сообщили, что его будут «судить». В финале появившегося в Сети ролика Нужина бьют кувалдой по голове, примотанной скотчем к столбу. На его лбу лежит кирпич.
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Как указано в письме Пригожина к генпрокурору, на самом деле вагнеровец участвовал в спецоперации в качестве добровольца, а в сентябре его похитили. Бизнесмен предположил, что это могли сделать американские спецслужбы, которые «похищают людей по всему миру и содержат без предъявления обвинений» в секретных тюрьмах, а иногда и убивают. К тому же на заднем плане в некоторых роликах слышны английская речь и ругательства на этом языке, при этом русской речи нет. Более того, цвет кирпича и его серая окантовка «не характерны для России».
«Таким образом, Нужин не похищался сотрудниками ЧВК „Вагнер“, они не участвовали в его казни, если таковая имела место в действительности», — подытожил Пригожин.
Он указал на то, что правила ЧВК «Вагнер» подразумевают отсутствие «жестоких методов и насильственных действий» по отношению к противнику, а вагнеровцы отличаются «отменной дисциплиной».
Военные
Украина
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