facebook_pixel
    14 мая 2022, 12:42

    Задержанный боец ВСУ рассказал о приказах бить по жилым домам

    Минобороны опубликовало показания сложившего оружие бойца ВСУ о стрельбе по жилым домам

    Анатолий Минкин

    Командиры украинской армии отдавали приказы бить по жилым домам. С этими решениями соглашались не все военные, за что могли получить пулю в спину от своих же. Об этом рассказал сложивший оружие солдат ВСУ. Видео с его допросом опубликовало Министерство обороны России.

    По словам мужчины, некоторые из его сослуживцев не хотели отправляться на передовую и не понимали, зачем вообще вести боевые действия.

    «По нам стреляли свои. Со спины по нам открыли огонь из минометов и пулеметов, насыпали капитально», — отметил он.

    Украинский военный подчеркнул, что в армии всех запугивали, что при попадании в плен над ними станут издеваться. Для этого им показывали видео о психологическом давлении на пленных. Но сейчас он понимает, что ничего подобного с ним не происходит.

    Он добавил, что командование отдавало приказы, чтобы военные открывали огонь по кварталам, где живут люди. Военный подчеркнул, что сам стал свидетелем того, как снаряды летят в дома мирных жителей.

    «Товарищи, побратимы, эта война бессмысленна, сложите оружие и возвращайтесь домой», — призвал всех боец.

    Это не первое свидетельство об обмане солдат со стороны высшего командования. О рассказе взятого в плен офицера артиллерийской батареи Дениса Назарова напомнило РИА ФАН. Военный отметил, что командиры бросили его вместе с сослуживцами, как только ситуация стала критической. При этом до этого они угрожали, что всех попавших в плен после освобождения расстреляют.