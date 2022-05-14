Задержанный боец ВСУ рассказал о приказах бить по жилым домам

Командиры украинской армии отдавали приказы бить по жилым домам. С этими решениями соглашались не все военные, за что могли получить пулю в спину от своих же. Об этом рассказал сложивший оружие солдат ВСУ. Видео с его допросом опубликовало Министерство обороны России.

По словам мужчины, некоторые из его сослуживцев не хотели отправляться на передовую и не понимали, зачем вообще вести боевые действия.

«По нам стреляли свои. Со спины по нам открыли огонь из минометов и пулеметов, насыпали капитально», — отметил он.

Украинский военный подчеркнул, что в армии всех запугивали, что при попадании в плен над ними станут издеваться. Для этого им показывали видео о психологическом давлении на пленных. Но сейчас он понимает, что ничего подобного с ним не происходит.

Он добавил, что командование отдавало приказы, чтобы военные открывали огонь по кварталам, где живут люди. Военный подчеркнул, что сам стал свидетелем того, как снаряды летят в дома мирных жителей.

«Товарищи, побратимы, эта война бессмысленна, сложите оружие и возвращайтесь домой», — призвал всех боец.

Это не первое свидетельство об обмане солдат со стороны высшего командования. О рассказе взятого в плен офицера артиллерийской батареи Дениса Назарова напомнило РИА ФАН. Военный отметил, что командиры бросили его вместе с сослуживцами, как только ситуация стала критической. При этом до этого они угрожали, что всех попавших в плен после освобождения расстреляют.