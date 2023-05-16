Спецоперация 16 мая 2023, 04:14 «Бить на поражение». Онуфриенко рассказал, как защитить Луганск от ВСУ Эксперт Онуфриенко: России придется бить на поражение для защиты Луганска от обстрелов ВСУ РИА «Новости»

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Военный эксперт Михаил Онуфриенко заявил, что России придется бить на поражение, чтобы защитить Луганск. В беседе с «Царьградом» эксперт отметил, что только такие действия станут стопроцентной гарантией от обстрелов ВСУ.

Речь идет об ударе по столице ЛНР, нанесенном ВСУ по зданию бывшего авиаучилища штурманов.

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«Единственной стопроцентной гарантией отсутствия подобных обстрелов является уничтожение киевского режима. Других вариантов у нас нет», — сказал Онуфриенко.

В качестве примера он привел Израиль, у которого ракетные обстрелы являются самым больным местом. Стране трудно защититься даже от примитивных самодельных ракет, летящих из Сектора Газа. России тоже ничего не остается, как бить на поражение для уничтожения ВСУ на всей территории, временно контролируемой Киевом.

Эксперт добавил, что обстрелы ведутся не только по Луганску. Запущенные ВСУ ракеты прилетают в Молдавию, Польшу, другие сопредельные территории. От этого не спасают ни российская, ни западная ПВО.

Ранее подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко назвал очередным терактом с украинской стороны взрыв, прогремевший в центре Луганска на улице Демехина 15 мая.