Посол США в Китае Николас Бернс на форуме в Пекине призвал не верить в существование американских биолабораторий на Украине, которые подчиняются Пентагону. Все сообщения о подобных учреждениях он назвал «российской пропагандой». Как сообщило РИА ФАН, дипломата уличил во лжи академик РАН Геннадий Онищенко.

Он отметил, что Бернс опытный и умный дипломат, который забыл о своем статусе и позволил себе хамское поведение и откровенную ложь. Онищенко напомнил, что Министерству обороны США уже принадлежит 300 биологических лабораторий во всех странах мира, а при американском посольстве в Киеве работает специальный отдел, напрямую связанный с Пентагоном.

Академик отметил, что дипломат прав только в одном: все центры биологических исследований на Украине построены еще во времена Советского Союза. Только сейчас они все переоборудованы.

«Говорить о том, что в одесском порту построенная еще при СССР противочумная станция сейчас полностью переоснащена и там работают военные специалисты, тоже запрещено? Может, нам вообще с подачи этого „дипломата“ все доказательства по американским биолабораториям на Украине уничтожить?» — поинтересовался Онищенко.

Слова Бернса он назвал наглой ложью со стороны профессионального дипломата. Академик добавил, что еще в феврале президент России Владимир Путин и глава КНР Си Цзиньпин в совместном заявлении выразили озабоченность, что США могут нарушать Конвенцию о запрете биологического оружия.

О причастности США к работе украинских биолабораторий заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России Игорь Кириллов. Он отметил, что часть опытов по изучению опасных вирусов проводилась по заказу Пентагона, который оплачивал работу через ряд коммерческих структур. При этом сами исследования проводились в лабораториях без достаточного уровня защиты, что угрожало возникновением вспышки опасных заболеваний.