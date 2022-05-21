Основатель Microsoft Билл Гейтс в разгар пандемии коронавируса предсказывал, что следующей будет оспа, напомнил сайт kp.ru. Миллиардер назвал происходящее «играми», но не уточнил чьими.

Он спрогнозировал, что первыми «будут атакованы аэропорты», и отметил, что от оспы умирает каждый третий. Гейтс призвал правительства стран вместе с ВОЗ вложиться в борьбу с такими «игроками».

Также, по данным издания, осенью 2021 года возле исследовательского центра в Филадельфии обнаружили флаконы с надписями «оспа» и «коровья оспа». При этом образцы побежденной в конце ХХ века оспы разрешили хранить только двум лабораториям в мире: в России и в Атланте.

Журналисты предположили, что скоро развернется сценарий пандемии коронавируса с закрытием границ, однако теперь это «осложняется международной ситуацией».

«Еще никто толком не заболел — там 10 человек, тут два. Тем не менее уже заказано 13 миллионов доз вакцины», — отметили авторы статьи.

В России пока нет ни одного случая оспы обезьян. Часть россиян, привившиеся от натуральной оспы до 1980 года, в котором вакцинацию прекратили, имеют иммунитет и к этому редкому виду оспы, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко.