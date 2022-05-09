«Били стариков, кто надевал ленточку». Пенсионерки в Мариуполе рассказали, как Украина отняла у них 9 Мая

В Мариуполе при украинской власти людям не давали праздновать День Победы. Бандеровцы избивали даже стариков, носивших георгиевские ленточки. Об этом пенсионерки на праздновании 9 Мая в Мариуполе рассказали Ura.ru.

В 77-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне праздник вернулся в Мариуполь. В городе, освобожденном от украинских нацистов, это 9 Мая стало особенным.

На торжествах в честь Дня Победы жительницы Мариуполя рассказали, что для них значит этот праздник.

«Я ждала всю жизнь этого праздника. Потому что у нас его в 1990 году отняли, извините. Я счастлива и очень хочу, чтобы пришел этот день», — сказала женщина.

Пенсионерки сказали, что отмечали 9 Мая каждый год. Но при украинской власти из-за угрозы расправы не могли носить георгиевские ленточки.

«Ленточку [носить] не разрешали. Били стариков, кто надевал ленточку. <…> И в других городах, и в Мариуполе. Если надел ленточку, получишь по голове», — рассказала горожанка.

Другая женщина сказала, что для них 9 Мая всегда остается святым праздником.

Сегодня в Мариуполе в честь Дня Победы развернули 300-метровую георгиевскую ленту.