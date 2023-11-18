Спецоперация 18 ноября 2023, 18:25 «Билет в один конец». Руководство Украины приказало не забирать раненных у Крынок солдат Сальдо: Украина отказалась забирать раненных на левом берегу Днепра бойцов РИА «Новости»

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Украинские власти отдали приказ не эвакуировать солдат, которые были ранены на левом берегу Днепра. Об этом заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в Telegram-канале.

«Теперь „поездка в Крынки“ стопроцентно становится для украинских солдат билетом в один конец», — отметил он.

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Губернатор напомнил, что ВСУ раньше забирали своих солдат, но оставляли тела погибших бойцов. По его словам, на правом берегу стояли наемники, которые расстреливали возвращавшихся тяжелораненых и пытались таким образом скрыть колоссальные потери.

«Потери на левом берегу „двухсотыми“ и „трехсотыми“ (погибшими и пострадавшими — прим. ред.) у ВСУ не просто большие, а чудовищные», — добавил Сальдо.

Ранее пленный украинский боевик рассказал о провале плана ВСУ в Херсонской области. Военные попытались переправиться на другой берег Днепра, но ВС России атаковали их. Оставшиеся морпехи разделились на группы и получили приказ затаиться на несколько дней в лесу. Российская армия ударила артиллерией по боевикам, застав их врасплох.