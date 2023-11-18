18 ноября 2023, 18:25
«Билет в один конец». Руководство Украины приказало не забирать раненных у Крынок солдат
Сальдо: Украина отказалась забирать раненных на левом берегу Днепра бойцов
Украинские власти отдали приказ не эвакуировать солдат, которые были ранены на левом берегу Днепра. Об этом заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в Telegram-канале.
«Теперь „поездка в Крынки“ стопроцентно становится для украинских солдат билетом в один конец», — отметил он.
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Губернатор напомнил, что ВСУ раньше забирали своих солдат, но оставляли тела погибших бойцов. По его словам, на правом берегу стояли наемники, которые расстреливали возвращавшихся тяжелораненых и пытались таким образом скрыть колоссальные потери.
«Потери на левом берегу „двухсотыми“ и „трехсотыми“ (погибшими и пострадавшими — прим. ред.) у ВСУ не просто большие, а чудовищные», — добавил Сальдо.
Ранее пленный украинский боевик рассказал о провале плана ВСУ в Херсонской области. Военные попытались переправиться на другой берег Днепра, но ВС России атаковали их. Оставшиеся морпехи разделились на группы и получили приказ затаиться на несколько дней в лесу. Российская армия ударила артиллерией по боевикам, застав их врасплох.
ВСУ
Украина
Херсонская область
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