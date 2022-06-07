Билборды ко Дню России установили в Бердянске

В Запорожской области на освобожденной в ходе российской спецоперации территории установили билборды ко Дню России. Стенды появились в Бердянске.

Кадры с билбордами опубликовали в Сети. На них изображен триколор и указано, что 12 июня празднуют День России.

Бердянск перешел под контроль ВС РФ еще в конце февраля. В городе стали налаживать мирную жизнь.

В начале июня стало известно о раскрытом в Бердянске колл-центре мошенников, который располагал данными минимум 20 миллионов россиян. Организация действовала по согласованию с украинскими властями, а его деятельность поддерживали Нидерланды, Германия, США и Эстония.