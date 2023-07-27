Спецоперация 27 июля 2023, 12:05 «Безрассудное вливание денег и оружия». Названо условие, при котором США перестанут поддерживать Украину American Thinker: Украина потеряет поддержку США после президентства Джо Байдена Pxhere

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Украина станет «жертвой» США, если президентство Джо Байдена закончится. Американская сторона сразу же прекратит бессмысленную поддержку киевского режима, заявил полковник разведки ВВС США в отставке Дж. Мерфи Донован в статье для American Thinker.

«Если бы сегодня нам пришлось дать название стратегии НАТО на Украине, мы могли бы назвать ее „наводнением зоны“ почти всем — безрассудным вливанием денег и оружия в едва функционирующего клиента с более чем дуновением неонацистской политики», — написал он.

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Россия осталась в выигрыше, несмотря на санкции

По словам полковника, ни Америка, ни Евросоюз не могут охватить все последствия затянувшегося бессмысленного конфликта. Он отметил, что против России экономические санкции бессильны. Кроме того, «двухпартийное единодушие в Америке, Европейском Союзе и Британском Содружестве» по поводу украинского кризиса более чем компенсируется теплыми отношениями России с остальным миром.

«Большинство населения мира не поддерживает бесполезную трату НАТО. Большинству наблюдателей известно, что очевидной целью Альянса в Восточной Европе является дестабилизация кремлевского режима, а не спасение коррумпированного Киева», — заявил Мерфи Донован.

Эксперт напомнил, что лето проходит, а у контрнаступления Украины нет никаких успехов. Оно «застряло в тине Днепра», подчеркнул бывший полковник разведки ВВС США.

Американский ура-патриотизм

Дж. Мерфи Донован также подметил, что российский президент Владимир Путин создал мощное государство. При этом в начале своего пути Путин стремился к интеграции с ЕС и НАТО. Но отпор США в расширении Североатлантического альянса стал основной ошибкой, по мнению полковника, который привел к неразберихе в Европе.

Администрация Байдена считает, что ура-патриотизм победил, написал эксперт, но это не так. По словам Донована, демократическая партия будет ездить «на украинском боевом коне» до президентских выборов 2024 года.

«Хотя время сейчас является лучшим союзником России. Не проигрывая, Россия выигрывает», — заявил полковник в отставке.

Он добавил, что никакое военное начальство не играет в обороне лучше, чем российский Генштаб.

Здоровые перемены прекратят конфликт

Автор статьи подчеркнул, что если на выборах в США снова выиграет Байден, то ничего не изменится. Но если «Америка проголосует за перемены», то конфликт на Украине станет «мгновенной жертвой». В конце концов, должны восторжествовать мудрость и здравый смысл, заключил полковник разведки ВВС США в отставке.

Ранее Украина нанесла главный удар контрнаступления к югу от города Орехова. В ход пошли элитные резервы ВСУ — боевики, обученные на Западе. Однако и на этот раз у украинских боевиков не вышло прорвать оборону России, писал «Царьград». ВС РФ не только отразили все вражеские атаки, но и удержали позиции.