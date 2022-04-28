Беженцы в Сватово получили гумпомощь от активистов

Представители работающих в Донбассе российских СМИ и активисты движения «Мир Луганщине» передали гуманитарную помощь детям-беженцам, покинувшим зону ведения боевых действий в Луганской Народной Республике. Об этом сообщило РИА «Новости».

Беженцы разместились на стадионе в населенном пункте Сватово в ЛНР.

«Доставили детям 70 килограммов сгущенного молока, конфет, печенья и фруктов», — сообщала представитель движения «Мир Луганщине» Алена Назина.

На стадионе «Нива» в Сватово размещены порядка 100 человек, включая 30 детей. Им организовали горячее питание, но дети попросили, чтобы им привезли фрукты и сладости.

Изначально беженцы готовили себе еду на электрических плитах, но затем администрация объекта рекомендовала им не использовать их из соображений пожарной безопасности. Карты банков Украины в Сватово не действуют, поэтому переехавшие не могли купить себе еду.

Узнав о сложившейся ситуации, журналисты совместно с активистами отправили гуманитарную помощь беженцам.

За минувшие сутки российскую границу пересекли больше 14 тысяч беженцев из Донбасса.