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    28 апреля 2022, 09:24

    Беженцы в Сватово получили гумпомощь от активистов

    Дети-беженцы в Сватово получили гуманитарную помощь от активистов и работников СМИ

    Максим Зинкин

    Представители работающих в Донбассе российских СМИ и активисты движения «Мир Луганщине» передали гуманитарную помощь детям-беженцам, покинувшим зону ведения боевых действий в Луганской Народной Республике. Об этом сообщило РИА «Новости».

    Беженцы в Сватово получили гумпомощь от активистов

    Беженцы разместились на стадионе в населенном пункте Сватово в ЛНР.

    «Доставили детям 70 килограммов сгущенного молока, конфет, печенья и фруктов», — сообщала представитель движения «Мир Луганщине» Алена Назина.

    На стадионе «Нива» в Сватово размещены порядка 100 человек, включая 30 детей. Им организовали горячее питание, но дети попросили, чтобы им привезли фрукты и сладости.

    Изначально беженцы готовили себе еду на электрических плитах, но затем администрация объекта рекомендовала им не использовать их из соображений пожарной безопасности. Карты банков Украины в Сватово не действуют, поэтому переехавшие не могли купить себе еду.

    Узнав о сложившейся ситуации, журналисты совместно с активистами отправили гуманитарную помощь беженцам.

    За минувшие сутки российскую границу пересекли больше 14 тысяч беженцев из Донбасса.