Британцы попросили украинских беженцев выселяться

Жители Великобритании недовольны тем, как долго у них в домах задержались беженцы с Украины. Они попросили украинцев собирать вещи и искать себе новое жилище, сообщили порталу Getreading представители общественного центра «Рединг».

Отмечается, что многие британцы приняли беженцев по программе «Дома для украинцев», рассчитанной на шесть месяцев. Однако многие из них уже устали терпеть новых соседей.

«Нам звонят украинцы и говорят, что хозяева выгоняют их, прося искать себе новое место проживания», — сообщили в общественном центре.

Член «Рединга» Мик Полек выразил опасение, что многие британцы психологически устали от беженцев и больше не захотят принимать их у себя.

Ранее издание The Guardian написало, что британцы начали выгонять украинских беженцев на улицу. Похожая ситуация сложилась и в Швейцарии.