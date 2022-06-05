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    05 июня 2022, 06:15

    Беженцев из Николаевской области начали принимать в Херсоне

    Александр Иванов

    Херсонская область начала принимать беженцев из Николаевщины. Об этом ТАСС рассказал замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) Кирилл Стремоусов.

    Беженцев из Николаевской области начали принимать в Херсоне

    Жители Николаевской области покидают свои дома поскольку в регионе сейчас проходит линия соприкосновения между союзными войсками и украинской армией.

    «Люди едут, но сейчас это опасно — пересекать Николаевскую область. Многие просто боятся. У нас нет пунктов временного размещения, но если люди приезжают, их поселяют — и в гостиницах, и в других местах», — сказал Стремоусов.

    По его словам, поток беженцев большой. Люди приезжают в Херсонскую область из Николаевщины несмотря на угрозу обстрелов со стороны ВСУ. Стремоусов отметил, что нередки случаи открытия огня украинской армией по мирному населению. Он сказал, что иногда даже стреляют в спину.

    Херсонская область перешла под контроль российской армии в конце мая. Жители региона начали активно подавать заявления на получение российского гражданства.