Беженцев из Николаевской области начали принимать в Херсоне

Херсонская область начала принимать беженцев из Николаевщины. Об этом ТАСС рассказал замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) Кирилл Стремоусов.

Жители Николаевской области покидают свои дома поскольку в регионе сейчас проходит линия соприкосновения между союзными войсками и украинской армией.

«Люди едут, но сейчас это опасно — пересекать Николаевскую область. Многие просто боятся. У нас нет пунктов временного размещения, но если люди приезжают, их поселяют — и в гостиницах, и в других местах», — сказал Стремоусов.

По его словам, поток беженцев большой. Люди приезжают в Херсонскую область из Николаевщины несмотря на угрозу обстрелов со стороны ВСУ. Стремоусов отметил, что нередки случаи открытия огня украинской армией по мирному населению. Он сказал, что иногда даже стреляют в спину.

Херсонская область перешла под контроль российской армии в конце мая. Жители региона начали активно подавать заявления на получение российского гражданства.