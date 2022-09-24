«Готовилась к этому дню очень долго». Беженка с Украины пришла на референдум в Подмосковье | 360°

Эксклюзив 24 сентября 2022, 12:36 Поделиться Telegram

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Viber «Готовилась к этому дню очень долго». Беженка с Украины пришла на референдум в Подмосковье Беженцы из ДНР, ЛНР и с Украины голосуют на референдуме о присоединении к РФ в Подмосковье

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С 23 по 27 сентября проводится референдум по присоединению ЛНР, ДНР, а также зачищенных от ВСУ территорий Херсонской и Запорожской областей. Участки для голосования организовали и в Подмосковье: тут свой выбор могут сделать беженцы из республик и с Украины. Журналисты «360» пообщались с некоторыми из них.

Беженка Ольга рассказала, что приехала в Подмосковье из Краматорска.

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«Красивейший город. Но творящиеся там события — не в пользу местных жителей. Город сейчас находится под контролем Украины», — поделилась она.

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О жизни в Краматорске Ольга рассказывала с нескрываемой душевной болью. Собеседница «360» рассказала, что хотела бы видеть родной край в составе России. Также она поделилась, что пришла на голосование с отличным настроением.

«Готовилась к этому дню очень долго. Я уважаю вашего президента», — рассказала Ольга.

По ее словам, на Украине она оказалась волею судеб. Однако потом долго не могла покинуть эту страну — ее не выпускали. Кроме того, у женщины на Украине остались родственники-мужчины — они военнообязанные.

Однако Ольга смогла вывести часть близких людей в Россию. Об этом она рассказала, не скрывая радостных эмоций.

«Я здесь с дочкой. Она поступила в один из ведущих вузов России. Это была ее мечта», — сообщила она.

Также собеседница «360» поделилась, что надеется на скорейшее возвращение мира в ДНР. По ее словам, за время конфликта в регионе инфраструктура республики сильно пострадала.

«Мой муж работал на известном заводе. Дома, в родном городе, у нас ничего. Вся инфраструктура рушится», — с болью отметила она.

В Подмосковье на время проведения референдумов о присоединении Донецкой и луганской народных республик, а также подконтрольных России территорий Херсонской и Запорожской областей организовали места для голосования. Узнать свой избирательный участок можно по телефону 8-800-550-97-44.

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