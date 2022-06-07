«Украина не может нас отпустить». Беженка из Харцызска рассказала об обстрелах мирного города

Жители ДНР снова бегут в Россию от обстрелов. Украина бьет по мирным городам и жилым районам, где нет ни военных частей, ни техники. Жительница Харцызска Ирина Расторгуева решила уехать в Ростовскую область только спустя восемь лет.

«Уехать решили, потому что двое маленьких детей. Обстрелы идут — даже дом дрожит, страшно. Потом, когда ПВО работает, сыплются осколки, дети пугаются. Сейчас с водой напряженка, видимо, где-то водопровод перебит, вода по часам идет», — рассказала она «360».

Дети погодки, одному нет и года, второму — двух. Ирина Расторгуева сказала, что ее семья до последнего оставалась в родном городе, но теперь, с маленькими детьми, жить под обстрелами стало невозможно.

«Дети маленькие — у них уже нервное: как только обстрел, начинают вздрагивать», — объяснила она.

В том, кто стреляет по мирному городу, в Харцызске сомнений нет: ВСУ.

«Украина не может никак успокоиться, не может нас отпустить. Восемь лет уже, девятый год это все идет. Им, наверное, мы и не нужны были. Если бы не ПВО, нас бы уже давно сравняли с землей», — уверена Ирина Расторгуева.

В Харцызске сейчас напряженная обстановка. Со стороны Украины постоянно идут обстрелы. Местные жители массово уезжают в Россию, на границе — очередь из беженцев.